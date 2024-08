Im Juli hat sich der neugewählte Stadtrat konstituiert. In der zweiten Sitzung am Donnerstag, 5. September (17 Uhr), beginnt die inhaltliche Arbeit. Inzwischen ist absehbar, was sich an der Arbeitsweise des Gremiums ändern könnte. Eine wichtige Weichenstellung steht aber noch aus.

Wie hat sich die Zusammensetzung des Stadtrats verändert?

Die frühere Kooperation von CDU, Grünen und SWG hat seit der Wahl im Juni keine Mehrheit mehr. Die Grünen sind von