Am Samstag ist das dreiwöchige Stadtradeln in Speyer gestartet. Der städtische Klimaschutzmanager Christoph Ritter organisiert die Aktion. Patrick Seiler hat ihn dazu befragt.

Herr Ritter, wie viel radeln Sie selbst?

Das Rad ist mein treuer Begleiter. Fast alle alltäglichen Routen – zur Arbeit, zum Sport, zu Familie und Freunden oder auch zum Wocheneinkauf – lege ich mit dem Rad zurück. Für mich ist Radfahren nicht nur ein Fortbewegungsmittel, sondern ein Stück Lebensqualität: unkompliziert, klimafreundlich und oft einfach die schnellste Art, in Speyer unterwegs zu sein.

Beim Stadtradeln ist die Bevölkerung ja aufgerufen, für den Klimaschutz möglichst viel in die Pedale zu treten. Haben Sie das Pensum anlässlich der von Ihnen betreuten Aktion schon erhöht?

Schon in der Vorbereitung bin ich noch häufiger aufs Rad gestiegen, um einige Radtouren abzufahren und mich mit Engagierten vor Ort zu treffen. Während des Aktionszeitraums selbst habe ich mir keine konkreten Kilometerziele gesetzt. Viel wichtiger ist aus meiner Sicht, dass sich das Mobilitätsverhalten dauerhaft verändert und Menschen auch über diese drei Wochen hinaus häufiger das Fahrrad im Alltag nutzen.

Dass Sie diese Veranstaltung organisieren dürfen, war aber voriges Jahr nicht entscheidend für Ihre Bewerbung als Klimaschutzmanager in Speyer, oder?

Nein, entscheidend war das nicht. Das Stadtradeln ist in den meisten Kommunen beim Klimaschutzmanagement angesiedelt, ist dort aber keine Kernaufgabe.

Wie wichtig ist es für Ihre Klimaschutz-Arbeit, wenn mehr als 1000 Teilnehmer drei Wochen lang bewusst aufs Fahrrad setzen?

„Bewusst“ ist hier das entscheidende Stichwort. Beim Stadtradeln geht es nicht nur darum, drei Wochen lang möglichst viele Kilometer zu sammeln, sondern das Fahrrad wieder selbstverständlich in den Alltag zu integrieren. Viele stellen dabei fest, welche Wege problemlos ohne Auto möglich sind – und dass Bewegung an der frischen Luft nicht nur dem Klima, sondern auch der eigenen Gesundheit guttut. Genau solche Erfahrungen können langfristig etwas verändern und über den Aktionszeitraum hinaus wirken.

Wie zufrieden sind Sie mit der Resonanz in diesem Jahr?

Ich bin sehr dankbar für das ehrenamtliche Engagement vieler, die Jahr für Jahr Teams bilden, Menschen motivieren und für das Stadtradeln werben. Pünktlich zum Auftakt haben wir die magische Marke von 1000 Teilnehmenden überschritten. Erfahrungsgemäß kommen während des Aktionszeitraums noch weitere dazu. Ich bin guter Dinge, dass wir wieder ein ähnliches Ergebnis wie in den vergangenen Jahren erzielen können.

Warum küren Sie keine Einzelsieger mehr? Wie wird am ehesten zum Mitmachen motiviert?

In Speyer steht beim Stadtradeln vor allem der Gemeinschaftsgedanke im Mittelpunkt. Ob als Team in der Schule, bei der Arbeit, im Sportverein oder natürlich als Stadtgemeinschaft. Deshalb verzichten wir bewusst auf die Kür von Einzelsiegern. Wenn Kolleginnen und Kollegen, Freundeskreise oder ganze Vereine gemeinsam Kilometer sammeln, entsteht Teamgeist und häufig auch ein Anreiz, das Fahrrad dauerhaft stärker im Alltag zu nutzen.

Was entgegnen Sie Kritikern, die sagen, Bewusstsein fürs Radeln zu schaffen ist schön und gut, aber Speyer sollte lieber mehr an der Infrastruktur für Zweiradfahrer arbeiten?

Das geht Hand in Hand. Wir verstehen diese drei Wochen auch für uns als Möglichkeit, aus der Praxis zu lernen. Was läuft schon gut? Wo bedarf es einer Verbesserung? Wer möchte, kann seine Fahrten über die Stadtradeln-App anonymisiert per GPS erfassen lassen. Diese Daten helfen uns dabei, Verkehrsflüsse besser zu verstehen und in die weitere Radverkehrsplanung einzubeziehen.

Zur Person

Christoph Ritter (30) ist seit 2025 städtischer Klimaschutzmanager in Speyer. Er hat Betriebswirtschaftslehre und Klimawandelmanagement in Deutschland und Schottland studiert.



Zur Aktion

Alle, die in der Stadt Speyer wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen, können beim Stadtradeln vom 30. Mai bis 19. Juni mitmachen. Der Zwischenstand am Sonntagnachmittag – also einen Tag nach dem Start – waren 429 aktive Radelnde in 80 Teams, die schon mehr als 13.000 Kilometer zurückgelegt hatten. Die Aktion ist als Wettbewerb organisiert, bei dem es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Die Speyerer Aktionswebsite mit Anmeldemöglichkeit findet sich unter www.stadtradeln.de/speyer.

