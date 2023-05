Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Stadt Speyer und Land Rheinland-Pfalz sind sich einig: Die Immobilie „Tor zur Pfalz“, Maximilianstraße 7-9, soll an die Stadt gehen. Diese will das Gebäude in Domnähe weitervermieten – für eine Medienwerkstatt im Erdgeschoss und ein Wohnheim in den Etagen darüber.

„Das eingereichte Nutzungskonzept hat der Prüfung durch das Ministerium der Finanzen standgehalten und überzeugt“, informiert Lisa Eschenbach, Pressesprecherin