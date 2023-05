Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Kirchheimbolanden stehen derzeit Kartons mit Masken vor dem Rathaus. Wer sie will, kann zugreifen. Problem bei gut 50.000 Masken am Donnersberg: Ihre Mindesthaltbarkeit endet bald. Auch in Speyer gibt es große Bestände.

„Grob geschätzt dürften wir noch 500.000 OP-Masken und rund 50.000 FFP2-Masken auf Lager liegen haben“, teilt auf Anfrage Annika Siebert, Sprecherin der Speyerer Stadtverwaltung, mit.