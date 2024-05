Ja, das gegenseitige Interesse an privaten Kontakten in Chartres und in Speyer hat nachgelassen. Das muss die Verbindung nicht bremsen.

Die Kontakte zwischen beiden Städten haben Substanz und sollten auch in Zukunft sorgsam gepflegt werden. Die zur Selbstverständlichkeit gewordenen Beziehungen müssen neu gedacht und befeuert werden. Denn die Gefahr ist groß, dass sich beide Städte zu sehr mit ihren eigenen Problemen beschäftigen und darüber den gegenseitigen Austausch vernachlässigen. Mit Recht hat der Blick nach vorne, auf die Zukunft dieser Partnerschaft, beim Jubiläum eine große Rolle gespielt. Die Speyerer sollten nicht vergessen, welches Juwel mit der Stadt Chartres in Westfrankreich auf sie wartet! Die Türen dort stehen immer noch weit offen für Gäste aus der Domstadt.