Die Flaggen von Deutschland, Frankreich, Speyer und Chartres zieren an diesem Wochenende das Historische Rathaus von Speyer. Gefeiert wird das 65-jährige Bestehen der Partnerschaft zwischen Chartres und Speyer. Am Rande des herzlichen Austauschs wird deutlich: Die „Partnerschaft ohne Grenzen“ stößt inzwischen doch an ebenjene.

Am 25. Mai 1959 mit einem Partnerschaftsvertrag besiegelt, gilt die Beziehung der Städte Speyer