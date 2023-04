Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer in Speyer unterwegs ist, erlebt so einiges. Vor allem trifft er oder sie auf Menschen, die sich für ein besseres Miteinander einsetzen, ob beim Fahrradgottesdienst, beim „weißen Dinner“ für den guten Zweck oder am Unverpackt-Laden. Auch am Grillplatz am Binsfeld-Strand wollte jemand seinen Mitmenschen offenbar eine Freude machen.

Neues Format: Radeln mit Gott

„Unterwegs mit Gott“ nennt sich ein Format, mit dem die protestantische Gedächtniskirchengemeinde neue Wege beschreiten will – im