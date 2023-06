Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Feuerwehr spielt Tischtennis in Schutzanzügen, die Bahn setzt an einem Übergang wieder auf Handbetrieb und in einem Gymnasium tut sich was bei den christlichen Symbolen. Speyer bewegt sich auch in der Pandemie.

Freiwillige Feuerwehr: Tischtennis im Schutzanzug

Eigentlich kommen Chemikalienschutzanzüge bei der Feuerwehr zum Einsatz, wenn Giftstoffe austreten. Anlässlich ihres 175. Geburtstags im