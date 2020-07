RHEINPFALZ-Fotograf Klaus Landry ist in dieser Woche eine faszinierende Aufnahme gelungen. Foto-Liebhaber finden dafür in Speyer ganzjährig gute Voraussetzungen vor, erklärt der Profi: „Zwei optimale Kamerapositionen gibt es, je nach Jahreszeit. Jetzt im Hochsommer, wenn die Sonne weit im Westen untergeht, eignet sich die Pfälzer Rheinseite auf Höhe der Landzunge am Neuen Rheinhafen sehr gut. Der Rhein im Vordergrund zieht in einer langen Kurve glitzernd die Blicke auf sich, im Hintergrund bilden sich der Speyerer Dom und die Rheinbrücke als Silhouette ab.“ Im Frühjahr, Herbst oder Winter empfehle sich eher die badische Rheinseite rund um die Rheinbrücke. „Von hier aus taucht die Sonne direkt hinter dem Dom ab.“ Spiegelreflex- oder Systemkamera-Besitzer können den Automatikmodus oder für eine bessere Bildkontrolle den manuellen Modus benutzen. Manche Kameras hätten ein eigenes Sonnenuntergangsmenü, Smartphones teilweise entsprechende Apps. „Wichtig ist der Zeitpunkt der Aufnahme“, so Landry. „Sobald die Sonne sich dem Horizont nähert, verändert sie die optische Größe, und der Himmel färbt sich in unterschiedlichsten Farben. Die goldene Stunde beginnt etwa eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang und endet eine halbe Stunde danach.“