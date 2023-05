Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf mehr als 400 ist die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Speyer am Mittwoch geklettert. Die Corona-Lage in der Stadt bleibt angespannt. Einrichtungen melden neue Infektionsfälle.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Speyer seit Mittwoch wieder die höchste im Bundesland. Sie liegt bei 401,5. Der Wert in der Stadt Ludwigshafen, die zuvor die Statistik anführte, betrug 390,7. Für