Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Kribbeln entsteht nicht nur bei Thomas Heuß, wenn der FC Speyer 09 den FV Dudenhofen zu Gast hat. Der Speyerer Trainer hat die Auszeit genutzt, um den Gegner zu studieren. Er will ihn mit dessen ureigenen Waffen schlagen. Die Gäste stellen sich auf ein Geduldspiel ein. Ist deren größere Erfahrung der entscheidende Faktor?

Am Montag (19.30 Uhr) steigt das nächste Derby in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Der FC Speyer empfängt den FV Dudenhofen. Beide Teams trafen in ihrem letzten Spiel