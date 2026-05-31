Der Tennisclub Römerberg hat 2448 Euro an das Frauenhaus Speyer übergeben. Mit dem Erlös aus dem Benefiz-Cup des Vereins soll die Kinder-Interventionsstelle des Frauenhauses unterstützt werden. Diese setzt sich für Kinder ein, die häusliche Gewalt miterlebt haben und besondere Hilfe brauchen. Laut den Organisatoren Nick Schader und Maria Wennemaring wird beim Tennisturnier in lockerer Atmosphäre und mit einem klaren Ziel gespielt: gemeinsam helfen. In den vergangenen Jahren profitierten schon eine Ukraine-Hilfe, Erdbebenopfer in der Türkei und die Kiwanis Speyer mit ihrem Präventionstheater. Der Erlös kam unter anderem aus dem Verkauf von Burgern, Kaffee und Kuchen beim Turnier.