Die Speyerer Abgeordnete Marlene Gottwald hat zwei Sprecherinnen-Funktionen in der SPD-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag erhalten.

Sie werde in den Fachbereichen Klimaschutz und Energiepolitik für die SPD-Fraktion sprechen, teilt Gottwald mit. Darüber hinaus werde sie ihre 32-köpfige Fraktion als ordentliches Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Klima sowie im Ausschuss für Bildung vertreten. Als stellvertretendes Mitglied gehöre sie außerdem dem Ausschuss für Gesundheit, Wissenschaft und Weiterbildung sowie dem Ausschuss für Medien, Sport, Ehrenamt und Europa an.

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen meiner Fraktion und die Verantwortung, die mit diesen Aufgaben verbunden ist. Klimaschutz und Energiepolitik sind entscheidende Zukunftsfragen, die wir entschlossen und zugleich sozial gerecht gestalten müssen“, so Gottwald. Für sie gehe es darum, ökologische Verantwortung, wirtschaftliche Stärke und gesellschaftlichen Zusammenhalt miteinander zu verbinden. Gottwald ist studierte und promovierte Politikwissenschaftlerin und war zuletzt als Referentin im Landeswirtschaftsministerium tätig.