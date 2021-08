Zu zwei Sonderführungen im Garten der ehemaligen kurfürstlichen Sommerresidenz in Schwetzingen laden die Staatlichen Schlösser und Gärten (SSG) Baden-Württemberg für Mittwoch, 11. August, ein. Es geht um Spannung und Entspannung.

Um 14.30 Uhr gehen kleine Besucher beim Kinderkrimi „Mord im Schlossgarten“ einem heimtückischen Verbrechen auf den Grund, heißt es in einer Mitteilung. Um 18 Uhr wird bei dem Rundgang „Gartenbaden – mit allen Sinnen die Natur erleben“ der Garten im Zeichen des Schwerpunktthemas Nachhaltigkeit auf ganz besondere Weise erkundet. „Die Gäste des meditativen Spaziergangs entspannen in der Natur und lauschen deren Klängen“, kündigen die SSG an.

„Kammerzofe heimtükisch ermordet!“

„Gestern noch konnten die Damen und Herren des Hofes unbeschwert durch den Schlossgarten wandeln – aber jetzt fürchten sich alle: Eine Kammerzofe wurde heimtückisch ermordet!“, lautet die Vorlage zur Krimi-Führung. Indizien müssen ausgewertet werden. Verdächtig seien alle … Es gelte, mit detektivischem Spürsinn, Motiv und Täter zu entlarven.

Der Schlossgarten bietet aber auch schon seit kurfürstlicher Zeit Erholung für die Seele. Am 11. August wird gemeinsam auf den Gesang der Vögel und das Plätschern der Brunnen gehört. „Düfte nach Blüten und frischem Heu, harmonische Farben: All das tut der Seele gut“, heißt es. Meditations- und Entspannungsübungen begleiten den Spaziergang.

Anmeldung und Info

Mittwoch, 11. August.

14.30 Uhr: Mord im Schlossgarten, für Kinder und Jugendliche von 8 bis 14 Jahren.

18 Uhr: Gartenbaden.

Anmeldung nötig: Telefon 06221 65888-0