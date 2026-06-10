Der Tanztreff Thiele lädt für Samstag, 20. Juni, ab 14 Uhr zu seinem großen Sommerfest ein. Der Eintritt ist frei, ebenso wie bei einer Aktionswoche.

Mehr als 200 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zeigen beim Sommerfest des Tanztreff Thiele auf der Bühne, woran sie in den vergangenen Monaten gearbeitet haben. Das Programm verspricht eine bunte, abwechslungsreiche Show – und bildet den Auftakt zur Sommerpause. Direkt danach folgt von Samstag, 22. Juni, bis Mittwoch, 26. Juni, eine Woche der offenen Tür mit kostenfreien Angeboten.

„Unser Sommerfest ist jedes Jahr ein besonderer Höhepunkt. Es ist die Gelegenheit für unsere Tänzerinnen und Tänzer, ihr Erlerntes vor Publikum zu präsentieren und gemeinsam die Erfolge des vergangenen Tanzjahres zu feiern“, erklärt das Team des Tanztreff Thiele.

Neu ist in diesem Jahr unter anderem, dass der Tanztreff im Anschluss an das Fest fünf Tage lang seine Türen öffnet. Abends stehen Workshops für Paare auf dem Programm, die Mitglieder und Nichtmitglieder besuchen können. Darüber hinaus öffnen sich zahlreiche Solotanz- und Fitnessangebote für alle Interessierten, darunter Line Dance, Aktiv Fit 50 Plus, Orientalischer Tanz, Zumba und Strong Nation. Die Teilnahme ist während der gesamten Woche kostenfrei.

Angebote für jede Lebenslage

Der Tanztreff richtet seine Angebote an Menschen in nahezu allen Lebensphasen. Bereits in der Schwangerschaft ist der Einstieg möglich: Ab dem 2. September startet ein Mommy-Steps-Kurs für Schwangere sowie Eltern mit Neugeborenen oder Babys in der Trage. Außerdem gibt es Eltern-Kind-Kurse für Kinder von zwei bis drei Jahren. Anschließend folgen Kindertanzkurse für Drei- bis Vierjährige, die später in Hip-Hop-Kids-Gruppen und Jugendkurse übergehen.

Auch beim Sommerfest können Besucher laut Ankündigung aktiv werden. Um 18.30 Uhr findet ein kostenfreier Kizomba-Workshop für Paare statt. Ab etwa 19.30 Uhr beginnt eine Tanzparty mit Showeinlagen. Für die jüngsten Besucher sind verschiedene Attraktionen geplant, darunter Kinderschminken und die Hüpfburgen des Kinderhilfswerks „Das kunterbunte Kinderzelt“.