Bei der Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner verzeichnet Speyer am Montag einen deutlichen Rückgang. Das ist aber ein statistischer Effekt, der nichts daran ändert, dass die Corona-Lage angespannt bleibt. In den Krankenhäusern und in den Heimen werden die Schnelltests ausgeweitet. Hilfe dabei leistet die Stadt.

Die Fallzahlen

Dem Landesuntersuchungsamt wurden am Montag für Speyer 30 Coronavirus-Neuinfektionen und zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 gemeldet. Der Inzidenzwert