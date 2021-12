Die Weihnachtstage im Speyerer Dom sind mit einem breiten Gottesdienstprogramm gerade zu Ende gegangen, da werden in der Kathedrale bereits Vorbereitungen für den Jahreswechsel getroffen. Sie bleibt für Besucher – unter Corona-Auflagen – zwischen den Jahren grundsätzlich montags bis samstags von 9 bis 17 Uhr und sonntags von 12 bis 17 Uhr geöffnet. An Silvester endet der Besucherbetrieb bereits um 16 Uhr. An Neujahr ist der Dom von 11.30 bis 14 Uhr geöffnet, am Dreikönigstag 6. Januar, mit kirchlichem Namen „Erscheinung des Herrn“, von 12 bis 17 Uhr, wie das Bistum mitteilt. Die Dom-Info südlich der Kathedrale ist von 27. bis 30. Dezember täglich von 10 bis 16 Uhr besetzt.

Am Freitag, 31. Dezember, 16 Uhr, hält Bischof Karl-Heinz Wiesemann im Dom ein Pontifikalamt zum Jahresschluss. Für die musikalische Gestaltung sorgen der Mädchenchor, die Domsingknaben, der Domchor und die Dombläsern unter der Leitung von Markus Melchiori. Die Voranmeldung mit Platzvergabe ist laut Bistum bereits abgeschlossen und ein spontaner Besuch mit dem Risiko verbunden, keinen Einlass zu finden. Plätze frei sind demnach für das Kapitelsamt an Neujahr, dem ab 10 Uhr Domdekan Christoph Kohl vorsteht. Zu allen Gottesdiensten müsse ein Immunisierungsnachweis oder ein zertifizierter Testnachweis sowie ein Lichtbildausweis mitgebracht werden.

Bei Neujahrskonzert gilt 2G

Noch Karten sind laut Bistum für das festliche Neujahrskonzert mit Horn, Alphorn und Orgel zu haben, das am Samstag, 1. Januar, um 15 Uhr in der Kathedrale beginnt. Der Ticketverkauf wird laut Mitteilung online über Reservix abgewickelt. Direkt ausgehändigt werden könnten Karten in der Dom-Info oder in Reservix-Vorverkaufsstellen. „Das Konzert findet unter der 2G-Regel statt, so dass eine Teilnahme nur mit einem Impf- oder Genesungsnachweis möglich ist“, betont das Bistum.