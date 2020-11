Was, bitte, ist denn das für ein Rüssel? Bei der Beseitigung des Herbstlaubs setzt die Stadt Speyer auf saugkräftige Geräte – aber nicht nur.

Ein langes, flexibles Rohr ragt aus dem Traktor-Anhänger im Adenauerpark. Der Laubhaufen direkt daneben gibt einen Hinweis, darauf, wofür es gut ist: „Das ist ein sogenanntes Laubladegerät, welches auf dem Markt in den verschiedensten Varianten für genau das gewünschte Verladen von Laub angeboten wird. Hierzu wird das Laub über eine Turbine angesaugt und auf ein Ladefahrzeug, hier einen Traktoranhänger, verladen“, erklärt die Stadtverwaltung auf Anfrage.

Die Mitarbeiter der Abteilung Stadtgrün brauchen solch kräftige Helfer, denn sie haben derzeit viel zu tun. Die Stadt schätzt, dass in Grünanlagen oder am Straßenrand bis zum Ende der Saison 100 Tonnen Laub zusammenkommen. Zum Vergleich: Ein Auto wiegt etwas mehr als eine Tonne. Und wenn man bedenkt, wie leicht es ist, einen Arm voll hochzuheben, sind 100 Tonnen viele Arme voll.

Vom Besen bis zum Traktor

Übrigens: Die Gärtner haben für diese Aufgabe nicht nur ihr Laubladegerät im Einsatz. Auf der Liste stehen auch einfache Fächerbesen, Laubbläser und für große Rasenflächen wie Klipfelsau oder Domgarten ein Anbaubläser an einen Rasentraktor. Die motorbetriebenen Bläser stehen auch in der Kritik. Andere Modelle seien aber zu schwach, so die Stadt.