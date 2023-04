Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was, wenn Menschen, die psychologische Hilfe brauchen, diese nicht bekommen? Leider kommt das derzeit in der Vorderpfalz teilweise vor, weil die Praxen so viel Arbeit haben. Die Speyerer Psychotherapeutin Loretta Moore will Betroffenen helfen. Eine ihrer Patientinnen berichtet, wie es ist, nach Hilfe zu rufen und keine Antwort zu erhalten.

Ist das, was ich habe, nicht wichtig? Geht es mir nicht schlecht genug? Wo ist mein Glück, meine Berechtigung, mein Wert? Fragen wie diese gehen Bettina durch den Kopf, während sie weiter nach einem Therapieplatz