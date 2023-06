Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Abrissarbeiten am früheren Bistumshaus St. Josef („Seppelskasten“) in der Oberen Langgasse sind fast abgeschlossen. Die Straßensperrung kann aber noch nicht beendet werden. Jetzt sind Bauarbeiter an der Reihe.

Es ist eines der größten Bauprojekte in Speyer. Zwölf Millionen Euro setzt das Gemeinnützige Siedlungswerk (GSW) als kirchliche Baugesellschaft an, um im früheren Bistumshaus