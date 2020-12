Ein Corona-Ausbruch sorgt für eine angespannte Lage im Seniorenhaus Burgfeld der Awo Pfalz: 57 von 106 Bewohnern und elf von 68 getesteten Mitarbeitern sind infiziert, wie der Betreiber auf Anfrage mitteilt.

„Seit Anfang Dezember gab es einzelne positive Ergebnisse, zwei oder drei pro Tag“, so die Awo, die betont, schon seit 9. November alle Bewohner im Wochentakt getestet zu haben. Nach den ersten positiven Tests sei das Haus für Besucher geschlossen worden. Am Samstag sei das mobile Testzentrum Speyer dann für Reihentests vorbeigekommen, und am Montag stand das bittere Ergebnis fest. Sieben der Infizierten zeigten aktuell Symptome, berichtet die Awo. Alle Bewohner seien in Isolation, dürften die Zimmer nicht mehr verlassen. Die Mitarbeiter seien seit September mit zertifizierten FFP2-Masken tätig.

Die positiv getesteten älteren Menschen und Beschäftigten stammten aktuell aus zwei der drei Wohnbereiche im Haus, so die Awo. Laut Gesundheitsamt bleibe das Seniorenhaus nun bis mindestens 22. Dezember für Besucher geschlossen. „Alle, die jetzt im Labor negativ getestet wurden, sollen zweimal wöchentlich vom Team mit Schnelltests untersucht werden“, kündigt der Betreiber an. „Wir waren vorbereitet. Wir hatten auch in den vergangenen Monaten einige Fälle in unseren Einrichtungen, aber bislang nicht in diesen Dimensionen“, sagt Awo-Pfalz-Geschäftsführer Markus Broeckmann.

Besorgte Familien

Wovon der Ausbruch konkret ausgegangen ist, steht noch nicht fest. Dass die Stadt Speyer insgesamt viele Fälle hat, könnte ein Grund sein, so Broeckmann: „Dann ist die Wahrscheinlichkeit umso höher, dass es irgendwann überspringt. Im Seniorenhaus erleben wir jetzt, wie aggressiv und ansteckend dieses Virus sein kann und wie erschreckend schnell es unter Umständen um sich greift. Wir taten und wir tun alles, was uns möglich ist, um das aufzuhalten.“ Alle Zusammenhänge würden nun penibel durchleuchtet. Die Familien machten sich Sorgen. Sie würden telefonisch über die Lage informiert. Die Situation beim Personal ist laut Einrichtungsleiter Christian Rahner angespannt, die Versorgung aber aktuell nicht gefährdet. Insgesamt hat die Einrichtung in der Burgstraße 104 Beschäftigte.