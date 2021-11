Die Speyerer Landesaufnahmeeinrichtung hat einen neuen Bewohner erhalten, der zuvor bei einer Fahrscheinkontrolle im ICE-Zug zwischen Mannheim und Kaiserslautern auffällig geworden war.

Ein Zugbegleiter hatte die Bundespolizei eingeschaltet, weil im Zug vier männliche Personen ohne gültige Fahrscheine und ohne Ausweise aufgefallen waren. Wie die Polizei mitteilt, habe sich in Kaiserslautern herausgestellt, dass es sich um vier afghanische Staatsbürger im Alter von 17, 25 und zweimal 16 Jahren handelte. Sie seien in einem Lkw illegal nach Deutschland geschleust worden und hätten nun versucht, nach Frankreich zu kommen, um dort ein Asylbegehren zu äußern. Die Minderjährigen seien dem Jugendamt Kaiserslautern übergeben worden, der 25-Jährige der Speyerer Aufnahmeeinrichtung, weil er sein Asylbegehren nun in Deutschland geäußert habe. Gegen die Männer seien Strafverfahren wegen unerlaubten Aufenthalts sowie wegen Erschleichens von Leistungen eingeleitet worden.