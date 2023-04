Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Wer hätte das gedacht, dass ich der Kollegin von den Grünen in großen Teilen zustimme?“ Gesagt hat das am Donnerstagabend in einer Stadtratssitzung Nicole Höchst (AfD). Und bei welchem Thema kam es zu dieser Koalition? Es waren Schottergärten, die vereinten, aber auch polarisierten.

Der Problembefund stammte von Inge Trageser-Glaser (SPD): Der Verzicht auf Grün in den Gärten nehme in manchen Stadtteilen überhand; viel zu viele Bürger verlegten