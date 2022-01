Daniel Schmidt von der TG Waldsee hat beim Turnier der World Archery in Nimes (Frankreich) den zweiten Platz in der Masterklasse der Über-50-Jährigen belegt. In der Qualifikation am Freitag landete Schmidt mit 548 Ringen von 600 auf dem fünften Rang bei 17 Startern, ehe er das Goldfinale knapp verlor.