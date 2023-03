Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Sanierung des Schipka-Passes, der in Speyer die Burgstraße mit der Bahnhofstraße verbindet, ist noch nicht mal richtig angepackt. Ursprünglich war geplant, die 130 Jahre alte Fußgängerbrücke Ende September dieses Jahres wieder in Betrieb zu nehmen. Aktuell prüft ein Statiker, was überhaupt machbar ist.

Mit orangefarbenen Tragegurten und grünen Traversen wurde die Fußgängerbrücke aus dem Jahr 1890, die am Speyerer Güterbahnhof die Burgstraße mit