„Für das Rennen war es okay“, sagte Teamchef Michael Stern vom gleichnamigen Schwegenheimer Team über den Auftakt des Süddeutschen Kart-Cups in Liedolsheim: „Wir hätten uns vielleicht etwas mehr erwartet.“ Doch schon das Zeittraining verlief im großen Feld mit vielen Anfängern aufgrund langsamerer vorausfahrender Teilnehmer nicht ideal.

Fabian Burgstahler belegte zweimal Platz sechs und auch in der Gesamtwertung, die Maro Pfeifer (Germersheim) als Siebter beendete. Tobias Burgstahler fuhr einmal auf Rang 14, Debütant Thorvid Saß auf 16. Junior Lukas Krawiecki kam bei den Junioren einmal auf neun. Die Serie geht am Sonntag, 17. Mai, in Wackersdorf weiter.