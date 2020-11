Die Sieger des vom Lions-Club Speyer Palatina ausgerichteten Malwettbewerbs „Speyerer Schutzengel“ stehen fest: Die beiden Gewinnerkinder Josefina (9) und Tom (5) aus Speyer wurden von der Club-Präsidentin Kirsten Höfling-Gutenkunst persönlich zuhause besucht und mit einem Spiele- und Büchergutschein beschenkt. Die Bilder zieren die Verpackung von Benefiz-Schokolade, die ab Montag verkauft wird. Nach Angaben des Clubs haben in diesem Jahr weit mehr als 100 Kinder am Malwettbewerb teilgenommen. Wegen der Corona-Pandemie konnte der Wettbewerb nicht, wie in den Vorjahren, in den Grundschulen stattfinden. Er wurde deshalb erstmals außerhalb der Grundschulen organisiert und veranstaltet.

Zwei Schokoladensorten

Das Ergebnis ist so erfolgreich und begeisternd für die Teilnehmer wie immer: Wie jedes Jahr zieren die Siegerbilder der Kinder die Banderolen der Schokoladentafeln, die damit in der Vorweihnachtszeit für einen sozialen Zweck verkauft werden.

Der Erlös des Schokoladenverkaufs 2020 geht zugunsten des Härtefonds der Stadt Speyer, welcher die Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten und Schulen sichert, sowie der Sozialen Anlaufstelle Speyer SAS, die Verantwortung für Menschen in schwierigen Lebenslagen übernimmt, teilt der Club mit. In diesem Jahr stehen nach Angaben der Veranstalter die Sorten Sao Tomé und gebrannte Mandel zum Verkauf.

Verkauf ab Montag

Ab kommenden Montag, 16. November, kann die Schokolade mit den Gewinnerbildern an den Verkaufsstellen erworben werden. Diese sind Antje Liebscher, B. Harant GmbH, Bären Apotheke, Bea Benz, Cormentis Zahnärzte, Einhorn Apotheke, EP: Seidel, Intersport Scheben, Ludwig-Apotheke, Sakul, Salischer Hof, Spei’rer Buchladen und Spiele-Cosmos.

Da die öffentlichen Verkaufsmöglichkeiten in diesem Jahr durch die Corona-Pandemie eingeschränkt sind, plant der Club zunächst nur am Samstag, 28. November, sowie am Samstag, 5. Dezember, Verkaufs-Aktionen auf dem Speyerer Wochenmarkt, der derzeit auf dem Festplatz abgehalten wird.