Der Rotary Club Speyer hat aus seinem Galakonzert von 2026 20.000 Euro erlöst, die dem Projekt MUS-E zugute kommen, das Kinder künstlisch aktiv werden lässt.

Der Rotary Club Speyer erlöste bei seinem umjubelten 27. Galakonzert am 31. Januar dieses Jahres mit dem Stargeiger Gilles Apap und seinem Ensemble 20.000 Euro, eine Rekordsumme. Damit werden Projekte von MUS-E in der Region unterstützt.

2023 initiierten Mitglieder des Rotary Clubs Speyer ein erfolgreiches Projekt mit vier MUS-E-Klassen an der Grundschule der Siedlungsschule. Inzwischen nehmen 13 Klassen und drei Vorschulgruppen an MUS-E teil: die Siedlungsgrundschule Speyer, der Rudolf-Wihr-Realschule plus Limburgerhof, die Grundschule und drei kommunale Kindertagesstätten in Neuhofen. Professionelle Kunstschaffende arbeiten mit den Kindern einer Klasse. Die Projekte sind auf zwei Jahre angelegt, wobei die Kunstsparten halbjährlich wechseln. Die Kinder lernen Musik, Theater, Tanz und Bildende Kunst und ihre Vertreter kennen. Die International Yehudi Menuhin Foundation organisiert das MUS-E Netzwerk, das aktuell 13 Länder umfasst und sich permanent weiter entwickelt (https://www.mus-e.de/).

Immer größeres Netzwerk

Die Geschäftsstelle von MUS-E Deutschland ist in Mannheim. Rotary-Präsident Stefan Detzel bedankte sich jetzt bei der Geschäftsführerin Alexandra Paasch für das Engagement des Vereins und zeigte sich beeindruckt vom Erfolg der Arbeit von MUS-E. Alexandra Paasch lobte das Engagement und die Unterstützung durch Rotary: „Als Verein beobachten wir seit drei Jahren wie in Speyer aus dem Nichts ein immer größeres Netzwerk an MUS-E-Klassen und -Gruppen entstanden ist.“

Was durch MUS-E entsteht, zeigte die Künstlerin Sabine Amelung mit dem Ergebnis der Arbeit einer dritten Klasse an der Rehbachschule in Neuhofen mit: Ein mehrere Meter langes Bild, das im Freien gemalt wurde. Bei dem vorliegenden Bild stand die abstrakte Malerei der weltbekannten Künstlerin Etel Adnan Pate. Amelung berichtete, dass die Kinder in den introvertierten Kunstmomenten über das sprechen, was ihnen wichtig ist: Freundschaft, Familie, Krieg, Umwelt.

„Die Kinder gehen aus sich heraus“

Rotarier Hartmut Metzger begleitet die MUS-E-Projekte in Speyer von Anfang an: „Die Verankerung im Stundenplan ist entscheidend für den Erfolg der MUS-E-Klassen.“ Förderlich sei auch die Tatsache, dass die Arbeit in den MUS-E-Gruppen nicht benotet wird. Metzger betont: „Die Kinder gehen aus sich heraus. Sie reden miteinander und erwerben Problemlösungskompetenzen.“

Das Galakonzert ist das über die Stadt hinaus bekannteste Projekt des Rotary Clubs Speyer. Das nächste ist am 29. Januar 2027.