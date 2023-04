Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Medizinisch gesehen ist es so: 26 Knochen, 33 Gelenke, 32 Muskeln und Sehnen sowie 107 Bänder bewegen einen Fuß, zwei Füße demnach das Doppelte. Das ist erstaunlich. Aber das mag Clemens Spiekermann, seit fast 40 Jahren Vorsitzender des Radfahrvereins 1908 Dudenhofen, beim 26. Grand Prix nicht in den Sinn gekommen sein, sondern eher das, was auch die Sportler staunen ließ.

Das war, dass trotz Corona und den behördlich vorgeschriebenen umständlich zu handhabenden Hygienemaßnahmen und Anmeldeverfahren über 500 Zuschauer an die 250-m-Betonbahn