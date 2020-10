„Wegen der in manchen spanischen Provinzen besonders stark grassierenden Corona-Seuche ist keinesfalls sicher, ob die für den 20. Oktober angesetzte Vuelta stattfinden kann“, antwortete gestern Radprofi Martin Salmon aus Dudenhofen auf RHEINPFALZ-Anfrage. Auch sei ihm derzeit noch nicht bekannt, ob er als einer der Fahrer des Sunweb- Teams an der 18-Etappen-Tour teilnimmt: „Ich stehe auf unserer Reserveliste.“ Startet Salmon, feiert er seinen 23. Geburtstag am 29. Oktober auf dem neunten Teilstück zwischen Castrillo del Val und Aguilar Campoo (158 Kilometer) im nordwestlichen Spanien. Sein bis jetzt letztes Rennen bestritt der Dudenhofener beim 60. Pfeil von Brabant über 197 meist hügelige Kilometer zwischen Leuven (Löwen) und Overijse in Nordbelgien. Salmon kam wie zehn seiner Stallgefährten nicht in die Wertung. Er stieg aus.