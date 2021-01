Für das Wochenende steht den Anliegern des Oberrheins ein extremes Hochwasser ins Haus. Ergiebige Regenfälle und die Schneeschmelze bis in höhere Lagen sollen den Fluss ab der Nacht auf Freitag stark ansteigen lassen, wie die Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) Baden-Württemberg informiert (www.hvz.baden-wuerttemberg.de).

Der Scheitelpunkt, also der Höchststand des Rheins, wird für den Lauf des Sonntags erwartet. Am Pegel Speyer ist nach Einschätzung der HVZ (Stand: Mittwoch, 16 Uhr) für Sonntagmittag mit einem Wert zwischen 7,40 und 8,60 Meter zu rechnen. Die Hochwassermarke I liegt an der Stelle des Stroms bei 6,20 Metern, die Hochwassermarke II bei 7,30 Metern. Die Rheinschifffahrt wird ab dem Erreichen der Hochwassermarke II eingestellt.

Seltenes Ereignis

Beim jüngsten Extremhochwasser des Rheins im Juni 2013 wurde am Pegel Speyer ein Höchstwert von 8,34 Metern gemessen. Auf Rang eins in der Liste der höchsten Pegelstände in Speyer stehen 8,86 Meter vom 31. Dezember 1882, gefolgt von 8,67 Metern vom 18. Januar 1955, 8,58 Metern vom 27. Mai 1983 und 8,55 Metern vom 15. Mai 1999 (Quelle: www.hochwasser-rlp.de).