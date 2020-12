RADSPORT: Was hat Bahnrad-Juniorenweltmeisterin Alessa-Catriona Pröpster im Koffer, wenn sie zu den Wettkämpfen fährt? Die Deutsche Sporthilfe wollte das genauer wissen und hat Pröpster bei einem Training in Dudenhofen besucht und viele Fragen gestellt.

Die 19-Jährige hat auf dem Kaiserslauterer Heinrich-Heine-Gymnasium ihr Abitur gemacht, trainiert mit dem Bahnteam Rheinland-Pfalz, nutzt den Kraftraum ihrer Schule und ist immer wieder auf der Bahn in Dudenhofen zu finden.

Dort hat sie für die Serie „Kofferpacken“ im go!d-Magazin der Deutschen Sporthilfe ausgepackt und viel Material ausgebreitet. Einen Zeitfahrhelm, den aerodynamischen Zeitfahranzug, aerodynamische Wettkampfschuhe ... Sie verrät, warum sie lange Handschuhe trägt und dass sie unterschiedliche Schnürsenkel hat.

Zusätzlich zum Foto, das aus der Vogelperspektive aufgenommen wurde, stand Pröpster für ein Video parat, in dem sie mit Ja-Nein-Fragen erraten musste, welchen Gegenstand sie in die Hand gedrückt bekam. Er hatte mit Rädern einer ganz anderen Sportart zu tun, sah aus wie eine längere Schraube. Was es ist und wie sie drauf kam, ist im Video der Deutschen Sporthilfe unter https://youtu.be/ YSfwdzleDY4 zu sehen.