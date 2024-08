Die Stadtverwaltung Speyer startet Ende August den Beteiligungsprozess zur Umgestaltung des Postplatzes und lädt dazu ein, sich einzubringen. Um die verschiedenen Bedarfe und Sichtweisen berücksichtigen zu können, werden unterschiedliche Veranstaltungen angeboten: Am Freitag, 30. August, 17.30 Uhr, geht es mit einer Jugendbeteiligung los. Mit 14- bis und 21-Jährigen soll dabei erörtert werden, wie der Platz aktuell genutzt wird, was fehlt und wie der ideale Postplatz aus Sicht der Jugendlichen gestaltet werden sollte. Gewerbetreibende und Anwohner sind am Montag, 2. September, 18.30 Uhr, zu einem Rundgang der Wirtschaftsförderung über den Postplatz, die Gilgenstraße und Mühlturmstraße eingeladen. Am Montag, 9. September, 17.30 Uhr, gibt es einen Workshop zum barrierefreien Postplatz mit den Behindertenbeauftragten. Mit diesem Termin sollen Familien mit Kinderwagen oder Laufrädern, Menschen mit Beeinträchtigungen oder Senioren angesprochen werden. Das Sanitätshaus Strack stellt für den Workshop Rollstühle und Rollatoren zur Verfügung, damit Teilnehmer, die sonst nicht auf Hilfsmittel wie diese angewiesen sind, die Perspektive wechseln können. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Treffpunkt ist jeweils am Brezelhäuschen auf dem Postplatz.

Zusätzlich zu den Vor-Ort-Terminen besteht die Möglichkeit, an einer Umfrage zur Umgestaltung unter www.survey.questionstar.com/postplatz teilzunehmen. Interessierte, die den Fragebogen auf Papier ausfüllen möchten, können diesen telefonisch unter 06232 14-2236 oder per E-Mail an beteiligung@stadt-speyer.de anfordern. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.speyer.de/postplatz.