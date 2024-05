15 Mal Spiel und Sport, sieben Angebote für Essen und Trinken: Auf dem Berliner Platz ist am Samstag „Voll was los“. Das Netzwerk Speyer-West richtet das Fest für Jung und Alt aus. Institutionen, Kitas, Schulen und Vereine wollen für Bewegung und Erlebnisse sorgen. Dass das gelingt, zeigt sich auch am Stand der Polizei.

Emma strahlt. Zum ersten Mal sitzt das zehnjährige Mädchen in einem echten Streifenwagen, Polizeimütze auf dem Kopf, bereit fürs Foto-Shooting. „Jetzt freue ich mich noch mehr auf den Fahrrad-Führerschein“, sagt sie zu Oberkommissar Ralf Böhringer. Der ist auch für die Jugendverkehrsschule der Polizei zuständig, die Kita- und Schulwegtraining anbietet – und eben Viertklässlern Fahrrad-Führerscheine ausstellt.

Auch manche Eltern bei der gutbesuchten Veranstaltung kennt Böhringer schon aus Kindheitstagen. „Ältere fragen oft nach dem Ausbildungsweg zum Polizisten, Jüngere wollen wissen, wie das Blaulicht funktioniert und ob wir Handschellen dabei haben“, berichtet der Oberkommissar von regem Interesse.

Begeisterter Kilian

Etwas skeptisch blickt Kilian (4) unter der Polizeimütze in die Kamera. Seine Hände liegen fest auf dem Lenkrad. Erst nachdem er wieder festen Boden unter den Füßen hat, zeigt der Junge seine Begeisterung für den ersten Polizeieinsatz seines Lebens. Auskunftgeber Böhringer ist der Spaß an der Sache deutlich anzumerken. „Die vier Stunden Ein- und Aussteigen inklusive Foto-Termin bringen mehr als mancher Vortrag“, ist er überzeugt. „Solche Einsätze sind wichtig für guten Kontakt zwischen Polizei und Bürgern von Anfang an.“

Gegenüber zeigt Tanja Tavernier jedem, der sich dafür interessiert, das Innenleben des Einsatzfahrzeugs des Arbeiter-Samariter-Dienstes (ASB). Vorwiegend Kinder schauen sich im Auto um, fragen, wo sich das Pflaster befindet oder wann ein Verletzter eingeladen wird. Tavernier ist heute für den ASB-Ortsverein Speyer im ehrenamtlichen Sanitätsdienst auf dem Berliner Platz, hauptamtlich arbeitet sie in der Palliativ-Pflege. „Wir wollen Kindern mit der Aktion die Angst vor dem Ernstfall nehmen“, betont sie.

Stolzer „Superman“

„Superman“ Michael Bauer bewegt sich in voller Montur über den Berliner Platz. Der Stoffbeutel in den Händen des Speyerer Superhelden ist eine Stunde nach Festeröffnung schon fast leer. „Fotos und Autogrammkarten sind sehr begehrt“, sagt Bauer stolz.

Vor dem Stadtteilbüro wechseln sich unter anderem die Chor- und Tanz-AG der Woogbachschule, die Hip-Hop-Gruppe des Vereins Zwanzig10 Jugendkultur sowie Tänzerinnen der Nikolaus-von-Weis-Realschule plus mit gekonnten Showeinlagen ab. „Kinder, heut’ ist Sommerfest“, singen die Grundschüler unter der Leitung von Almut-Maie Fingerle. Jede Gruppe, die auftritt, betreibt auch einen Stand. „Niki“-Schüler verkaufen selbstgebackene Schokoladen-, Sand- und Kirschrahmkuchen. „Der Erlös kommt unserer Abschluss-Klassenfahrt vor den Sommerferien zugute“, sagt Zehntklässlerin Leni Marie Sand und nimmt die nächsten 1,50 Euro für ein richtig großes Stück ein.