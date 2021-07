Die Polizei musste sich nach eigener Mitteilung am Sonntag, 21.30 Uhr, eine Verfolgungsjagd der Polizei mit einem 14-jährigen Leichtkraftradfahrer liefern. Dieser habe auf einem Feldweg zwischen Speyer und Dudenhofen Aufmerksamkeit erregt, weil an seinem Fahrzeug ein entstempeltes Kennzeichenschild angebracht gewesen sei. „Der Fahrer aus Speyer wollte sich jedoch der Polizeikontrolle entziehen und versuchte mit erhöhter Geschwindigkeit zu flüchten“, berichten die Beamten. Er habe dann mit dem Gefährt den Feldweg verlassen und sei auf die B39 in Richtung Speyerer Innenstadt gewechselt. Der Polizei ist es gelungen, den Fahrer in der Landauer Straße zu stoppen – „ohne den Flüchtenden oder andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden“, wie sie betont.

Beim Anhalten habe das Leichtkraftrad jedoch das Einsatzfahrzeug der Polizei touchiert und einen geringfügigen Sachschaden hinterlassen. Der unverletzte 14-Jährige habe daraufhin seine Flucht zu Fuß fortgesetzt. Diese hätten die Beamten dann in der Gilgenstraße beendet. Dem Jugendlichen habe die erforderliche Fahrerlaubnis gefehlt – was die Polizei als Ursache für seine Flucht vermutet. Der 14-Jährige werde nun Strafanzeigen aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Kennzeichenmissbrauchs erhalten und sich auch wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten müssen.