Weil ein Jugendlicher sich aggressiv gegenüber Polizisten gezeigt hat, ist er unter Einsatz eines sogenannten Tasers am Samstagabend „zu Boden gebracht“ worden. Laut Polizei ist dabei niemand verletzt worden. Die offizielle Bezeichnung des eingesetzten Geräts lautet Distanz-Elektro-Impulsgerät (DEIG). Die Polizei habe zuvor eine Gruppe Jugendlicher Am Germansberg kontrolliert, weil diese lautstark durch den Stadtteil Vogelgesang gezogen sei. Der 19-jährige Speyerer, gegen den der Taser eingesetzt wurde, habe sich dabei besonders hervorgetan. Noch vor Ansprache durch die Beamten hat er diese „auf das Übelste“ beleidigt und ihnen mit Schlägen gedroht, heißt es in der Mitteilung. Nach Darstellung der Polizei habe er sich durch Gespräche „nicht zugänglich“ gezeigt, weshalb die Beamten das Gerät eingesetzt haben.