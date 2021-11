Drei Fälle, bei denen es Körperverletzungen kam, bilanziert die Polizei vom Wochenende in Speyer. Einer ereignete sich am Rande der Halloweenparty in der Halle 101.

Der 1. November war inzwischen angebrochen, es war 3.10 Uhr, als es laut Polizei zu einer Schlägerei zwischen zwei Gästegruppen der ausverkauften Halle kam. Drei Männer zwischen 31 und 35 Jahren und auf der anderen ein 24- und ein 31-Jähriger, hätten sich zuerst mit Worten gestritten, dann zu Fäusten, Gläsern und Bänken gegriffen. „Drei Personen wurden leicht verletzt, mussten aber ärztlich nicht versorgt werden“, berichtet die Polizei. Die Verursacher seien angezeigt worden und hätten die sonst friedliche Veranstaltung verlassen müssen.

Ärger an der Bushaltestelle

Schon am Abend zuvor, kurz vor 21 Uhr, war ein Streit zwischen zwei Gruppen an einer Bushaltestelle in der Siemensstraße eskaliert. Ein 26- und ein 21-Jähriger hätten einen 25-Jährigen geschlagen, dieser sei in ein Lokal auf der anderen Seite der Siemensbrücke geflüchtet und in Begleitung eines Bekannten (61) zurückgekommen, „um die Sache zu klären“, so die Beamten. Die zwei anderen hätten jedoch mit Steinen auf sie geworfen, weshalb sie in Garagen beim Lokal geflüchtet seien. Der 25-Jährige habe Verletzungen im Gesicht, der 61-Jährige am Oberarm erlitten. Sie seien ohne medizinische Hilfe ausgekommen. Die Garage sei beschädigt worden. Den stark alkoholisierten 26-Jährigen habe die Polizei in Gewahrsam genommen.

Randale in der Postgalerie

Der dritte Fall datiert am Samstag, 11.14 Uhr, in der Postgalerie. Ein Mann habe gemeldet, dass sich ein anderer unerlaubterweise im Baustellen-Bereich der Galerie aufhalte. Dafür habe dieser ihn beleidigt und nach ihm geschlagen. Die Beamten hätten den mit 46-Jährigen, der 0,54 Promille aufwies, fesseln und zur Wache mitnehmen müssen.