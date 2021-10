Verstärkte Kontrollen zur Bekämpfung von Straftaten und zur Stärkung der Straftaten im öffentlichen Raum“ – so bezeichnet die Polizei ihren Einsatz am Donnerstagabend, 17 bis 21 Uhr, in Speyer, Römerberg und Dudenhofen. Schwerpunkte: Jugendschutz sowie Bekämpfung von Straßen- und Rauschgiftkriminalität. Die Beamten waren vorrangig auf Spielplätzen, in Parkanlagen sowie auf Schulhöfen unterwegs. Im Hopfenweg in Speyer-Nord ertappten sie dabei laut Bericht einen 26-Jährigen, der 91 Gramm Marihuana mit sich führte. Im Schützenpark hätten sie bei einem 15-Jährigen eine Cannabis-Mühle mit Marihuana-Anhaftungen sichergestellt. Ansonsten seien in diesem Park und in der Woogbachanlage zwölf Personen kontrolliert werden. Davon seien zwei Jugendliche sowie ein 33-Jähriger in der Vergangenheit mit Drogendelikten strafrechtlich in Erscheinung getreten, diesmal aber nicht.