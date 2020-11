Baumaschinen rollen: Spatenstich war Ende Oktober, und seither wird kräftig gearbeitet auf dem Platz der Stadt Ravenna. Der Treffpunkt im Vogelgesang war gestalterisch in die Jahre gekommen und soll für 975.000 Euro aufgewertet werden. Die Arbeiten seien gut angelaufen, so die Zwischenbilanz der Stadt auf Anfrage. Derzeit sei die beauftragte Firma noch mit Abbruch und dem Ausheben von Leitungsgräben beschäftigt, in der Folge gehe es an die neuen Pflasterbeläge und die Einfassungen der Vegetationsflächen. Die konkrete Ausstattung des Platzes, von der sich die Verantwortlichen viel mehr Aufenthaltsqualität erhoffen, soll laut Zeitplan im Frühjahr 2021 folgen. Wie berichtet, sind mehrere Bereiche auf der Fläche an der Windthorststraße geplant, sodass dieser für Feste und Marktstände genutzt werden kann, aber auch als Spielplatz. Wenn die Spielgeräte und Bänke stehen, folgen laut Stadt noch Pflanzarbeiten, sodass im Mai 2021 alles fertig sein kann – „entsprechende Witterung und das Ausbleiben Corona-bedingter Pausen vorausgesetzt“.