Der TTV Otterstadt III hat den Deckel drauf gemacht und ist nun Meister in der Tischtennis-Kreisklasse A Nord-Ost. Dabei war der Bedarf eines Sieges gar nicht mehr da, weil Verfolger TTV Römerberg II strauchelte. Ob es Absteiger gibt in dieser Saison, wird sich wohl erst in den kommenden Wochen herausstellen.

Mit dem fünften Sieg in Serie zum Saisonabschluss hat sich der TTV Otterstadt III den Aufstieg gesichert. 8:0 gewann die Mannschaft von Kapitän Florian Wittmann das abschließende Saisonspiel