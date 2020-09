Die Orgelwochen des Kultursommers Rheinland-Pfalz lassen vom 11. September bis 18. Oktober sechs Nordlichter-Konzerte erklingen, außerdem gibt es ein Konzert zum 275-jährigen Bestehen der Kirchheim-Bolandener Stumm-Orgel und das Preisträgerkonzert des Ersten Virtuellen Orgelwettbewerbs in Deutschland für Jugendliche und Student im Rahmen des Musikherbstes Deidesheim (http://www.deidesheimer-musikherbst.de). Nicht alle ursprünglich geplanten Konzerte ließen sich für diesen Herbst realisieren – aber sechs Konzerte werden jetzt stattfinden.

Zwei der Nordlichter-Konzerte werden zusätzlich per Live-Stream übertragen: Das Eröffnungskonzert am 11. September um 20 Uhr in der Marienkirche Landau mit Aivars Kalejs aus Riga (http:// www.youtube.com/c/marienkirchelandau) sowie am 2. Oktober um 19.30 Uhr im Dom zu Speyer „Die Orgelmusik des Hohen Nordens“ mit Suzanne Z’Graggen aus Luzern in Zusammenarbeit mit den Internationalen Musiktagen Dom zu Speyer (http://www.youtube.com/c/DommusikSpeyer). Werke dänischer, finnischer, norwegischer und schwedischer Komponisten wie Gade, Lindeman oder Mericanto stehen auf ihrem Programm): Alle Konzerte stehen unter dem Vorbehalt der jeweils regional geltenden Veranstaltungs-Bedingungen. Bitte informieren Sie sich vorher bei dem jeweiligen Veranstalter, ob das Konzert stattfindet.

Weitere Info unter www.orgel.kultursommer.de. Karten für das Konzert bei den Dom-Musiktagen gibt es in der Dom-Info und der Tourist-Info in Speyer sowie bei allen Reservix-Stellen. Infos unter http://www.dommusik-speyer.de