Die Brücke in der Oberen Langgasse muss neu gebaut werden – allerdings ist das Projekt in den vergangenen Jahren wie berichtet ins Stocken geraten. Die CDU fragt nun vor der kommenden Stadtratsitzung am 10. Oktober die Verwaltung nach dem aktuellen Stand des Projekts und einem Zeitplan für Abriss und Neubau. Anlass sei der Einsturz der Carolabrücke Mitte in Dresden Mitte September, wonac „die Diskussion über den Zustand der Brücken wieder neu entbrannt“ ist, wie es in der Unionsanfrage heißt. Der ursprüngliche Plan, die Brücke in der Oberen Langgasse womöglich 2024 oder 2025 zu erneuern, wird nicht zu halten sein. Das hatte die Verwaltung bereits auf eine frühere Anfrage mitgeteilt und damals unter anderem auf Kommunikationsprobleme mit der Bahn verwiesen. „Hat die Stadt inzwischen in dieser Angelegenheit eine Rückmeldung der Bahn erhalten? Wurde der richtige Ansprechpartner zu dem Projekt beim Staatsunternehmen gefunden?“, fragt die Union unter anderem. Zudem erkundigt ssich die Partei danach, wie sich „Kostenberechnung und Kostengliederung für den Neubau heute“ darstellen. In der Vergangenheit war von rund 3,6 Millionen Euro die Rede. Städtischer Anteil daran: rund 1,255 Millionen Euro.