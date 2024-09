Im Jahr 2020 hat die Investorengruppe „Speyer together“ den Zuschlag für die zuletzt nur noch als Lager genutzte frühere Reithalle auf dem Normand-Areal in Speyer-Süd erhalten. Sie will sie für Büros und Gastronomie umgestalten. Jetzt ist die Baugenehmigung dafür erteilt und der Verkauf vollzogen worden.

Eigentlich sollten längst Bauarbeiten an dem in die Jahre gekommenen Gebäude laufen. Der Verkauf habe sich jedoch verzögert und sei erst am 23. August erfolgt, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Das Genehmigungsverfahren habe wegen des hohen Aufwands länger gedauert als erwartet, so die Begründung. Sein Abschluss sei eine der Voraussetzungen für den Gang zum Notar gewesen, so Sprecherin Janine Friedmann. Michael Weber, Mitglied und Sprecher der Investorengruppe um Ex-FCK-Fußballer Erik Durm, betont, dass diese Bedingung von ihrer Seite gestellt wurde, um sicher zu sein, dass das Konzept umgesetzt werden kann.

Mit dem Verkauf wurde eine Sanierungsverpflichtung innerhalb von vier Jahren vereinbart. Die Stadt hat nach eigener Mitteilung keine konkreten Informationen zum Beginn des Umbaus. Sie werde als bisherige Eigentümerin jedoch den Zaun um die Halle entfernen. „Von Seiten der Investorgruppe müssen nun bauvorbereitende Maßnahmen getroffen werden, die noch im Laufe des Jahres 2024 stattfinden sollten“, so Friedmann.

Weber betont, es werde zunächst an der Außenanlage gearbeitet werden. Das könne die Vorbereitung von Parkplätzen und die Einrichtung der Baustelle umfassen. Der eigentliche Umbau werde 2025 starten und ein bis zwei Jahre dauern. Mieter für die Büros würden noch gesucht. In der Vergangenheit war unter anderem von Coworking-Räumen die Rede und mit der Firma Regus auch ein möglicher Betreiber genannt worden, der laut Weber aber nur eine von mehreren Möglichkeiten ist. Gespräche mit möglichen Betreibern eines Lokals im Gebäude seien in einer konkreten Phase. Das Investitionsvolumen werde mehrere Millionen Euro betragen. Für den Verkauf waren gut 700.000 Euro angesetzt.