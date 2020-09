Möglichst bald soll der Wochenmarkt an Samstagen vom Festplatz auf den Königsplatz zurückkehren. Ein Datum kann die Stadt aber noch nicht nennen. Der Dienstagsmarkt auf der Maximilianstraße ist auch für 2021 gesichert.

Im April 2019 ist der Dienstagsmarkt vom Königsplatz auf die Maximilianstraße vor das Bürgerbüro umgezogen. Auch die zweite Saison verlaufe erfolgreich, bilanziert Stadt-Sprecherin Lisa Eschenbach auf Anfrage: Er werde von Besuchern gut angenommen, und auch die Beschicker seien zufrieden.

Sonderfall Corona

Während dieser Umzug dem Angebot zu mehr Attraktivität verhelfen sollte, war der Samstagsmarkt auf dem Königsplatz eigentlich ein Erfolgsmodell – bis Corona kam. Seit wieder ein Verkauf möglich ist, lässt die Stadt die Stände auf dem Festplatz aufbauen, um die Abstandsregeln besser einhalten zu können als auf dem Königsplatz. Eschenbach bezeichnet diesen Umzug als „pragmatische Lösung“, die sich bewähre: „Besucher loben besonders die kostenfreie Parkmöglichkeit in direkter Nähe zum Markt. Trotzdem fehlt vielen das liebgewonnene innerstädtische Flair des Königsplatzes.“

Die Verantwortlichen der Stadt seien optimistisch, dass bald eine Rückkehr in die Innenstadt möglich ist. Allerdings: „Solange es die Corona-Pandemie erfordert, bleibt der Markt auf dem Festplatz.“

Nils erklärt: Der Wochenmarkt

Lebensmittel gibt’s nicht nur im Supermarkt. Wochenmärkte, zu denen Händler mit ihren Ständen nur für einige Stunden kommen, sind viel älter. Dafür ist zum Beispiel das Obst und Gemüse, das Bauern dort anbieten, oft besonders frisch. In Speyer ist seit 1945 der Königsplatz der Marktplatz in der Innenstadt – außer in Corona-Zeiten. Vor 1945 waren die Stände in der Maximilianstraße zwischen Dom und Alter Münze aufgebaut gewesen. Seit 2019 ist das zumindest dienstags wieder mit einigen Ständen der Fall – damals ging es also zurück in die Zukunft, könnte man sagen.

RHEINPFALZ-Kommentar von Patrick Seiler

Der Markt lebt

Natürlich ist es auch für die Wochenmarkt-Beschicker kein einfaches Jahr. Die Corona-Krise hat ihre Bilanzen befleckt, wie bei so vielen Geschäftsleuten. Insofern ist es wichtig, dass die Jahre des langsamen Sterbens von Dienstags- und Donnerstagsmarkt auf dem Königsplatz der Vergangenheit angehören. Der Verkauf am Donnerstag ist zwar Geschichte, aber der Dienstagsmarkt ist auf der Hauptstraße gerettet worden. Und für den Samstagsmarkt ist es ein Glücksfall, dass er Corona auf dem Festplatz „überleben“ kann. Vielleicht kehrt er in Kürze mit neuen Stammkunden zurück.