Mehrere Dutzend Nistkästen hängen im Speyerer Stadtwald. Mehr als 20 Vogelarten kommen als deren Bewohner in Frage. Am Mittwoch hat Umweltbildungsförsterin Beate Werner mit Unterstützung von einem halben Dutzend kleinen und großen Helfern die 25 Nisthilfen in Betreuung der Rucksackschule des Forstamts Pfälzer Rheinauen sauber gemacht. Dabei ist deutlich geworden, welche Vögel im Wald an der Iggelheimer Straße häufig vorkommen. Doch nicht nur gefiederte Tiere beziehen die Kästen gerne.

„In Deutschland gibt es ungefähr 220 Vogelarten. Circa 120 von ihnen leben im Wald und etwa ein Fünftel davon nimmt Nistkästen an“, sagt Beate