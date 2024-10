Nach einer erfolgreichen Saison in der Rotax Max Challenge Germany wartet für Niklas Cassarino aus Mechtersheim in wenigen Wochen noch ein absolutes Highlight.

Im italienischen Sarno startet der Youngster vom 19. bis 26. Oktober bei den RMC Grand Finals und tritt erneut gegen die besten Fahrer der Welt an. Eine Premiere feiert der 14-Jährige dabei im Senior-Klassement der E20-Elektrokarts. In der RMC Germany schrammte Cassarino als Vizechampion der Junioren nur um eine Position am Weltfinale in dieser Serie vorbei.

Absolutes Neuland

Jetzt blickt der Schüler auf großes Neuland: „Wow, nun geht es zum fünften Mal in Folge für mich zum Rotax-Weltfinale, was für ein Gefühl.“ Mehrere Herausforderungen warteten: „Erstmalig geht es in der E20-Klasse an den Start, ein für mich komplett neues Kart, das mit seinen Leistungswertungen schon im Vorfeld beeindruckt. Zudem wird es meine Rennpremiere bei den Senioren.“

Die Rotax-E20-Kategorie gilt als innovatives Klassement in der Welt der Rotax-Markenpokale. Beim Finale treten die Akteure auf gestelltem Material des Herstellers an und duellieren sich folglich mit absoluter Chancengleichheit. Die Elektrokarts beschleunigen in 3,5 Sekunden von 0 auf 100 Stundenkilometer und sorgen damit für spannendes sowie ausgeglichenes Renngeschehen.

Volle Attacke

„Ich freue mich auf die bevorstehende Zeit in Sarno. Das wird ein Sprung ins kalte Wasser für uns“, meinte der Mechtersheimer: „Aber dennoch bin ich motiviert, auf dem anspruchsvollen Kurs voll anzugreifen.“ Sein Dank gilt Rotax-Deutschlandimporteur Andreas Matis für die Unterstützung.

Eine ganze Woche voller Rennaction kommt jetzt auf ihn zu. Die ersten Trainings auf dem Circuito Internazionale Napoli beginnen am Montag, 21. Oktober. Bis zum Finale am darauffolgenden Samstag stehen diverse Qualifikationsläufe auf dem Programm, um schließlich den Weltfinalsieger zu ermitteln.