Die Ferien gehen zu Ende. Die Tage werden kürzer, die Nächte kühler. Tankrabatt und Neun-Euro-Ticket sind ausgelaufen. Ellen Korelus-Bruder hat am Mittwoch, dem letzten Geltungstag des Neun-Euro-Tickets, Felix Flörchinger zufällig am Bahnhof getroffen und ihn gefragt, wie und wo er den Sommer verbracht, was ihn gefreut hat und was er vermisst.

Herr Flörchinger, wo geht es hin?

Ich weiß noch nicht. Ich entscheide mich in der S-Bahn, wo ich aussteige. Entweder in Mannheim oder in Heidelberg.

Also Reisen ganz ohne Plan?

Ja.