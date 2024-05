Seit rund zehn Monaten gibt es in Speyer-Nord keine Poststelle mehr. Im Juni könnte sich das nach Plänen des DHL-Konzerns ändern.

Am 10. Juni soll das Warten der Bürger in Speyer-Nord ein Ende haben: Dann soll laut DHL-Sprecher Heinz-Jürgen Thomeczek die Filiale im Birkenweg 5 am Heinrich-Lang-Platz eröffnen.

Martina Müller ist noch etwas skeptisch. „Man kann gespannt sein, ob dieser Termin dann auch wirklich gehalten wird, oder ob es wieder zur Verschiebung kommen wird“, sagt die Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Speyer-Nord. Im vergangenen Juli schloss mit Mode Slava im Falkenweg das einzige Geschäft im Stadtteil, das Postdienstleistungen anbot. Lange Zeit suchte DHL als für die Poststellen verantwortliches Unternehmen nach einem geeigneten Ort für eine neue Stelle. Müller hatte sich von Anfang an für eine schnelle Nachfolge ausgesprochen und sich auch mit einem offenen Brief an die Bundesnetzagentur gewandt, die die gesetzlichen Vorgaben zur Sicherstellung der postalischen Grundversorgung überwacht.

Fündig wurde DHL schließlich Anfang des Jahres in einem leerstehenden Gebäude im Birkenweg rechts vom früheren Siedlungsbäcker. Die für Anfang März geplante Eröffnung verzögerte sich: Es waren nicht alle technischen Voraussetzungen erfüllt. „Das System muss angeschlossen werden“, erläutert Sprecher Thomeczek. Der Kauf jeder Briefmarke müsse im System erfasst werden. Mit Montag, 10. Juni, nennt DHL nun ein neues Startdatum für den Betrieb der Filiale. Auch Personal für die Filiale sei gefunden. Geöffnet haben soll die neue Poststelle montags bis freitags von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr.