In dieser Woche soll das Wasser wieder sprudeln – vorerst: Bei der Sanierung des Georgsbrunnens vor der Alten Münze ist ein Zwischenstadium erreicht. Wie berichtet, waren in der Brunnenschale zahlreiche der bisherigen Fliesen defekt, sodass Handlungsbedarf bestand und der Wasserspender an prominenter Stelle zunächst gar nicht in den Sommerbetrieb ging. Inzwischen wurde der alte Belag entfernt, wie Jennifer Braun, Persönliche Referentin der Oberbürgermeisterin, erklärt. „Da die untere Bausubstanz schon korrodiert ist, musste im Zuge dessen eine Betonsanierung durchgeführt werden.“ Danach seien eine Egalisierungsschicht, eine Grundierung sowie die erste Abdichtungslage aufgetragen worden. „Um den Muschelkalkstein aufzufrischen, wurde dieser dampfgestrahlt.“

Seit voriger Woche sei auch die mineralische Endbeschichtung eingebracht, die nach Absprache mit dem Denkmalschutz künftig anstelle von Fliesen den 1930 errichteten Brunnen auskleidet. Wenn dieser jetzt wieder in Betrieb geht, dann laut Braun zunächst wohl nur für zwei Wochen. In der Woche ab dem 20. Juli folge noch eine Bleiverfugung des Muschelkalksteins, für die abermals eine Woche Betriebspause erforderlich sei. Kosten des Projekts: rund 25.000 Euro.