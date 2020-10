45 – 59 – 85. Das war der Anstieg der Corona-Neuinfektionen binnen sieben Tagen in Speyer (pro 100.000 Einwohner) seit dem Wochenende. Am Mittwoch kamen erneut acht Infektionen hinzu, sodass der Wert auf 93 geklettert ist. 239 Fälle gab es damit seit März laut Landesstatistik, 68 davon sind noch nicht genesen.

Ein Teil der neuen Fälle ist im Abstrichzentrum in der Halle 101 entdeckt worden, das am Freitag erstmals wieder geöffnet war. Am ersten Tag hatte es 26 Positivfälle gegeben, am Montag kamen zehn hinzu, so die Stadtverwaltung am Mittwoch. Acht davon lebten in Speyer, zwei im Rhein-Pfalz-Kreis. Zwei seien mit Symptomen überwiesen worden, fünf als Kontaktpersonen, drei als Reiserückkehrer. Für Mittwoch waren 110 Abstriche geplant.

Je einen positiven Fall vermeldete die Stadt auf Anfrage aus Kindergärten und Schulen: ein Kind in der Kita Regenbogen und eine Achtklässlerin des Purrmann-Gymnasiums. „Die Kinder sowie die pädagogischen Fachkräfte der betroffenen Gruppe befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Aktuell laufen Abstimmungen ob, wann und wie eine Reihentestung durchgeführt wird“, so die Stadt auf Anfrage zum Fall in der Kita.

Schulklasse in Quarantäne

Am „Purrmann“ seien die Klasse des nur am ersten Tag nach den Ferien anwesenden Mädchens und weitere Mitschüler aus gemeinsamem Fremdsprachenunterricht bis 9. November unter Quarantäne gestellt, erhielten aber Fernunterricht, so Leiter Ronny Wolf. „Alle Lehrkräfte hatten nur einen geringen Kontakt und dürfen mit Mund-Nasen-Bedeckung weiter unterrichten“, erklärt er. Laut Stadt sind Kitas und Schulen in Speyer keine Infektionsherde: „Die dort vorkommenden Infektionen werden quasi ausschließlich von außen – aus dem Privatbereich – eingeschleppt und verbreiten sich glücklicherweise nicht in den Einrichtungen.“